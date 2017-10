Die Schweizer «The Voice of Germany»-Kandidaten Katy Winter (34) und Robin Portmann (21) dürfen weiterträumen. Sie schafften in den «Blind Auditions» den Sprung in die nächste Runde der Castingshow. Die beiden können ihr Glück kaum fassen. «Das alles war crazy», sagt Portmann begeistert zu BLICK.

Mit «Aazelle, Bölle schelle» zum Coach

Er selbst hatte auf der Bühne die Qual der Wahl: «Samu Haber und Yvonne Catterfeld wollten mich in ihrem Team. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überfordert.» Das führte bei ihm zu einer Kurzschlussreaktion, die in der TV-Show nicht zu sehen war: «Ich habe auf der Bühne ‹Aazelle, Bölle schelle› gemacht, um einen Coach auszuwählen. Dabei wurde mir bewusst, dass ich eigentlich sowieso zu Yvonne will. Doch es gab kein Zurück mehr.» Der Abzählreim meinte es gut mit ihm: Portmann ist ab sofort im Team von Catterfeld (37).

Drei Coaches für Winter

Noch besser lief es für Baschis (31) Ex-Freundin Katy Winter: Gleich drei Coaches wollten sie in ihrem Team. «Ich war so im Song vertieft, weil er doch sehr anspruchsvoll war, dass ich das nicht richtig wahrgenommen habe», gesteht sie.

Auch wenn Frauenschwarm Samu Haber (41) und das Duo Michi Beck (49) und Smudo (49) von den Fantastischen Vier sich für sie entschieden haben, wählte Winter das Team von Popmusiker Mark Forster (33). Aus gutem Grund: «Er brachte sein Feedback auf den Punkt und hat mich damit am meisten überzeugt.»

Auf Amachers Spuren

Die beiden sind nun auf dem besten Weg, in die Fussstapfen von Marc Amacher (33) zu treten, der es im vergangenen Jahr bis ins Finale von «The Voice of Germany» schaffte und den Sieg nur haarscharf verpasste.