Zwischen Lady Gaga (31) und Madonna (59) herrschte schon seit längerer Zeit dicke Luft. Nachdem Gaga 2012 ihren Welthit «Born This Way» veröffentlicht hatte, wurde in den Medien die Ähnlichkeit zu Madonnas Song «Express Yourself» bemängelt. Darauf angesprochen, bezeichnet die Queen of Pop den Song in einem Interview mit ABC News als reduziert. Nun äusserte sich die Beschuldigte dazu.

Enttäuscht von Madonna

In ihrer neuen Dokumentation «Gaga: Five Foot Two» erzählt sie, dass Madonna sie enttäuscht habe. Gaga hätte sich gewünscht, nicht durch die Medien von Madonnas Problemen mit ihr zu hören. «Sie sagte mir übers Fernsehen, dass ich ein Stück Sch**sse sei? Das ist so, als würde ein Typ mir mittels eines Freundes einen Zettel zustecken.»

Gaga geht noch einen Schritt weiter: «Ich will, dass Madonna mich gegen eine Wand drückt, mich küsst und mir sagt, ich sei ein Stück Sch**sse!»

Entschuldigung der Queen of Pop

Im Film erzählt sie unter anderem, dass sie Madonna «immer bewundert». Der Streit soll daran nichts geändert haben, wie sie anfügt: «Ich bewundere sie noch immer, egal, was sie über mich denkt.» Immerhin soll sich Madonna mittlerweile bei ihr entschuldigt haben – persönlich und nicht über die Medien. (bnr)