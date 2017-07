Leben in Zahlen mit ... HAIM

3 Schwestern aus Los Angeles gründeten die Band 2007: Leadsängerin Danielle (28), Keyboarderin und Gitarristin Alana (25) und Bassistin Este (31). Nach der Veröffentlichung der Single «Forever» 2012 wurde die ­Musik für die drei zum Vollzeitjob. Zuvor hatten sie zusammen mit ihren Eltern in der Band Rockinhaim gespielt.

16 Millionen Klicks hat ihr populärstes Musikvideo auf Youtube, «Falling» ist die dritte Single des ersten Albums «Days Are Gone». Der Song ist auch auf dem Soundtrack des Films «Paper Towns» (2015) mit Cara ­Delevingne (24) in der Hauptrolle zu hören.

4 Jahre waren sie von der Bildfläche verschwunden. Ihr neues Album «Something To Tell You» kommt heute auf den Markt. Das Datum hat eine grosse Bedeutung für die drei: Am 7. Juli 2007 gaben sie ihr erstes Konzert in ­Kalifornien – in einem Clownmuseum.

1989 ist der Name von Taylor Swifts Welttournee 2015. Die Sängerin, die gut mit den Haims befreundet ist, engagierte die Schwestern als Special Guest für 17 ­ihrer Shows.