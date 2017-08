Leben in Zahlen mit Schauspieler: Jannis Niewöhner

10 Jahre alt war der Beau aus Krefeld (D), als er seine Schauspielkarriere in der «Tatort»-Folge «Fakten, Fakten ...» startete. Grössere Bekanntheit erlangte der heute 25-Jährige aber erst 2006 durch seine Rolle als Tim Carsten im Kinderfilm TKKG.

32 Filme und Serien hat er bereits gedreht. Zu sehen ist er in den Jugendfilmen «Sommer», «Gangs» und der Fantasy-Trilogie «Liebe geht durch alle Zeiten». Am Set von «Gangs» lernte er Emilia Schüle kennen, die die Rolle der Sofie spielte. Die beiden galten bis 2015 als Traumpaar.

1 Jahr lang verheimlichte das Paar seine Trennung. Aber sie spielen weiterhin Liebespaare wie in der Roman-Verfilmung «Jugend ohne Gott» von Ödon von Horváth, die am 31. August in die Kinos kommt, und in der Komödie «High Society», die am 14. September erscheint.

119 000 Abonnenten hat der Teenieschwarm auf Instagram. Die meisten davon dürften Frauen sein. Niewöhner ist einer der beliebtesten Nachwuchsschauspieler Deutschlands.