Liebescomeback bei Eli und Anthony? «Wir können noch immer viel zusammen lachen»

Bahnt sich hier etwa ein Liebescomeback an? Trotz den verbalen Seitenhieben, die Eli Simic (29) gegen ihren Ex Anthony Briscoe (27) ausgeteilt hat, haben sich die beiden offenbar immer noch lieb. Für eine neue SRF-Serie um Ex-Pärchen standen die ehemalige Bachelorette und der Staffelgewinner wieder gemeinsam vor der Kamera. Und die zwei verstehen sich immer noch prächtig, wie das dazugehörige Video auf Elis Instagram-Profil zeigt. Beide lächeln sich lieb an, der Fitness-Trainer legt sogar den Arm um seine ehemalige Freundin.

«Wir haben ein sehr gutes Verhältnis»

«Anthony und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und können noch immer viel zusammen lachen», sagt Simic zu BLICK. «Er weiss auch, dass ich frisch verliebt bin und mag mir das gönnen.» Ihr neuer Freund sei aber ein «ganz anderer Typ» als Anthony (BLICK berichtete). «Er gibt mir alles, ist nicht so egoistisch und auf sich fixiert.» Autsch!

Kommt es zur Versöhnung?

Doch offenbar nimmt Anthony seiner Ex-Freundin diese kritischen Äusserungen nicht so krumm. «Da kann er darüberstehen», ist sich Eli sicher. «Wir streiten sowieso nie, das haben wir auch während unserer Beziehung nie gemacht.» Ebenso sei Eifersucht kein Thema zwischen ihnen. Auch sie würde ihrem Ex eine neue Freundin gönnen. «Ich glaube aber nicht, dass Anthony aktuell verliebt ist, bei ihm braucht es viel, bis er jemanden an sich ranlässt», so Eli. Ein Liebescomeback mit Anthony schliesst die hübsche Magierin aber aus: «Ich bin sehr glücklich mit meinem aktuellen Partner.»