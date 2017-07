Liebesferien auf den Malediven: Janosch und Kristina schaukeln ins Glück

Glitzerndes, türkisblaues Meer so weit das Auge reicht, warmer, weicher Sand unter den Füssen und knapp 30 Grad im Schatten: Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (28) und seine Kristina (23) strahlen gemeinsam. «Es ist unbeschreiblich schön hier», schwärmt Janosch. Zwei Wochen genoss das Paar seine ersten grossen gemeinsamen Liebesferien in einem Sechs-Sterne-Luxusresort auf den Malediven.

Bei den zwei ist immer was los

Doch statt die Zeit komplett faul auf einer Liege am Pool oder am Meer zu verbringen, ist bei Janosch und Kristina, die seit dem «Bachelor»-Finale vor rund acht Monaten ein Paar sind, Action angesagt. Ob Velo-Touren über die Insel, Schnorcheln im Meer, Lunch in einem Unterwasser-Restaurant und Kickboxen oder Yoga am Strand: Das Paar ist ständig in Bewegung.

«Kristina ist so gechillt, mit ihr macht alles Spass», schwärmt Janosch von seiner Freundin. «Als sie für ein Foto am Pool posiert hat, ist sie hineingefallen.» Das Gelächter war gross. Am schönsten sei für den Ex-Rosenkavalier aber: «Sie kann in solchen Situationen auch über sich selber lachen.»

«Noch mehr in sie verliebt»

Ruhige Momente gab es bei langen Strandspaziergängen bei Sonnenuntergang und romantischen Dinner-Dates. «Wir haben nie das Handy zum Nachtessen mitgenommen, sondern einfach nur stundenlang geredet», sagt Janosch. Und dann platzt es aus ihm heraus: «Kristina ist einfach unglaublich. Ich habe mich in diesen zwei Wochen noch mehr in sie verliebt.»