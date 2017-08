Limitierter Offroader: Specialized und BMW machen blau

Specialized macht gemeinsame Sache mit BMW. Anlässlich dieser Kooperation präsentieren die Kalifornier als Sonderedition das Specialized for BMW Turbo Levo FSR 6Fattie. Beim Farb-Design des vollgefederten E-Mountainbikes haben sich der deutsche Autohersteller und die Specialized Design Group zusammengeschlossen. Das Ergebnis ist ein optisch perfekt zum neuen BMW X3 passendes Bike.

Glück hat, wer seinen bayerischen Offroader in «Phytonic Blue» besitzt, denn das auffallendste Merkmal am Elektro­velo ist die exklusive Lackierung in genau diesem offiziellen Blau-Metallic-Farbton. Neben dem «Specialized for BMW»-Schriftzug und weiteren Designelementen ist auch ein Flaschenhalter samt limitierter Trinkflasche im Lieferumfang enthalten.

Praktisch: Mit dem von BMW angebotenen, speziell entwickelten Ladekabel lassen sich die E-Bike-Akkus jederzeit mobil im Gepäckraum des Fahrzeugs über die 12-V-Steckdose aufladen. Das Levo wird ab August sowohl über ausgewählte Specialized- als auch über BMW-Händler vertrieben.