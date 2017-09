«Love Island»-Elena sorgt sich nach TV-Sex: «Wenn das meine Familie sieht …»

Elena war nicht die Erste!

Elena ist nicht die Einzige, die vor laufender Kamera ihren Höhepunkt hatte. So masturbierte Nacktkünstlerin Milo Moiré (34) in der vergangenen «Promi Big Brother»-Staffel, während Kollegin Evelyn Burdecki (29) neben ihr lag. Im TV-Container erzählte sie auch gleich von ihrem Beauty-Geheimnis: «Nach dem Orgasmus hat man immer so einen schönen Teint.»

Auch ohne Promis ging es bei «Big Brother» zur Sache: Alex Jolig (54), der Ex-Freund von Jenny Elvers (45), hatte im Jahr 2000 den ersten «Big Brother»-Sex im deutschen TV. Bei der Sat.1-Sendung «Newtopia» schaffte es Candy (46), dass Victoria (29) «sieben, acht, neun Mal gekommen» ist, wie sie im TV offen erzählte.