Martina Big plant schon die nächste Beauty-OP: Jetzt will sie eine «afrikanische Nase»

Sie liess sich dunkelhäutig spritzen und hat die grössten Brüste Europas. Ans Aufhören denkt Martina Big (nach eigenen Angaben 29) aber noch lange nicht: Wie sie gegenüber «Bild» verrät, plant die ehemalige Stewardess schon ihre nächsten Beauty-Eingriffe.

Sie will sich das Füdli vergrössern lassen

Sie will sich beim Schönheitschirurgen die Nase «afrikanisch» machen lassen. «Dazu muss ein Mini-Stück Knochen aus der Rippe genommen werden», erklärt sie. Auch ihr Füdli will sie sich vergrössern lassen. Ihr Plan: Martina Big will sich Implantate von je 1,5 Kilogramm pro Seite einsetzen lassen.

Dabei hat sie schon zahlreiche Operationen hinter sich! Unter anderem eine Nasenverkleinerung, Fettabsaugung, augespritzte Lippen und zwei je 6125 Gramm schwere Brüste. Für ihre XL-Oberweite liess sie sich zunächst 2000 Gramm Implantate einsetzen, die sie mittlerweile bereits über 20 Mal mit Kochsalzlösung grösser spritzen liess.

«Der Busen ist so gross, dass ich meine Füße nicht mehr sehen kann»

Auf dem Bauch liegen kann sie nur noch mithilfe von Kissen, die sie sich unter den Bauch zieht. «Irgendwann wackelt es aber und ich kippe um», sagt sie. Ihren XL-Busen bereut sie nicht. Er störe sie nie: «Und meine Schuhe werden nicht mehr nass. Seit zwei Jahren ist mein Busen so gross, dass ich vorne meine Füße nicht mehr sehen kann.»

«Ich wollte eigentlich nur schön gebräunt sein»

Neben ihrem Mega-Busen fällt Martina Big mit ihrer künstlichen Hautfarbe auf. Sie liess sich den Wirkstoff Melanotan 2 spritzen und bezeichnet sich selbst heute als «schwarzafrikanische Barbie». «Ich wollte eigentlich nur schön gebräunt sein. Aber ich finde die Farbe schön, diese afrikanischen Kurven», sagt sie. «Ich fühle mich wohl in meiner Haut, fühle mich angekommen. Ich bin ein Mix aus einer schwarzen Barbie und Jessica Rabbit.» (och)