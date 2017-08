Martina Bigs Mann macht den Bräunungs-Wahnsinn mit: «Sie wird immer schöner»

Bei ihrem Anblick fällt so manchem die Kinnlade runter: Nicht nur, weil Martina Big (nach eigenen Angaben 29) mit der Körbchengrösse 70S die grössten Brüste Europas hat, sondern auch, weil die eigentlich weisse Frau sich hat schwarz spritzen lassen (BLICK berichtete). Und damit ist sie nicht allein.

Er geht mit ihr durch hell und dunkel

Obwohl sie auf den sozialen Netzwerken mehr als nur Kopfschütteln auslöst und auch als Freak beschimpft wird, hat Martina einen Seelenverwandten. Michael (30) ist seit 12 Jahren an ihrer Seite und geht mit ihr quasi durch hell und dunkel. Denn auch er lässt sich seit Anfang des Jahres den Farbstoff Melanin spritzen – obwohl das gesundheitsschädlich sein kann.

«Da hinreichende Studien fehlen, ist von einem Gebrauch dringend abzuraten. Die Folgen für die Haut und den gesamten Organismus sind nicht abschätzbar», sagte Dr. Graf von Finckenstein, Ex-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, zu «Bild».

Er ist ihr Manager und grösster Fan

Das hält das Paar nicht von der seltsamen Behandlung ab. Kennengelernt haben sie sich in der Schule, danach arbeiteten sie beide für die gleiche Fluggesellschaft. Er als Pilot, sie als Stewardess. Jetzt, wo Martina als schwarzes Model in den USA durchstarten will, unterstützt Michael sie – und ist mittlerweile sogar ihr Manager. «Von Verwandlung zu Verwandlung wird Martina immer schöner», findet er. (kyn)