General Michelle Hunziker drillt Tochter: Aurora muss WC mit Zahnbürste putzen

Aurora Hunziker (20) bezeichnete ihre Mama Michelle (40) in einem Interview mit der italienischen «Grazia» als die «Generalin» in ihrem Elternhaus. Während Papa Eros Ramazzotti (50) eher «sensibel» sei, habe ihre Mutter fest die Zügel in der Hand.

«Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wer ein General ist!»

Wie sehr das der Wahrheit entspricht, zeigten die beiden jetzt in einem witzigen Instagram-Video. Als Aurora bei ihrer Mutter zu Besuch kommt wird sie von Michelle im Militär-Look empfangen - komplett mit Uniform, Beret und Lederstiefeln. «Rekrutin Ramazotti!», brüllt die Moderatorin ihr ins Gesicht. «Sie haben einer Zeitung gesagt, Ihre Mutter sei ein General. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wer hier ein General ist!» Danach muss Aurora unten durch!

Liegestützen bis zum Umfallen, Marschier-Übungen im Gleichschritt, sogar das Bidet muss Aurora für Michelle reinigen - natürlich ganz klischeehaft mit der Zahnbürste.

Das Video hat aber ein Happy End. Am Ende unterbricht Aurora ihre strenge Mutter: «Wollen wir uns nicht einen Film ansehen?» Michelle schlägt die Romanze «Notting Hill» vor, bevor sich die beiden lachend aufs Sofa werfen.

Viral-Erfolg für die Hunzikers

Genau so witzig wie Aurora und Michelle fanden das Video die Fans der beiden. Der Sketch wurde inzwischen auf Michelles Instagram-Profil beinahe anderthalb Millionen mal angeklickt. (klm)