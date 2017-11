Moderatorin Barbara Bleisch über die SRF-Porno-Nacht: «Es wird keine Tabus geben!»

Lange Sex-Nacht bei SRF: Ab 23 Uhr talkt heute Barbara Bleisch (44) auf dem zweiten Kanal mit Gästen über Pornografie. Danach folgen der Kultfilm «Boogie Nights» und das Biopic «Linda Lovelace – Pornostar», der das Leben der «Deep Throat»-Erfinderin beleuchtet. Die Moderatorin beantwortet alle wichtigen Fragen

BLICK: Frau Bleisch, haben Sie selber schon mal einen Porno gesehen?

Barbara Bleisch: Wer im Netz unterwegs ist, kommt an pornografischem Material ja kaum vorbei. Ausserdem stellt sich die interessante Frage: Wo beginnt Pornografie – und was ist Kunst oder Werbung? Ich werde zudem nicht über etwas diskutieren, das ich nicht zumindest teils selber gesehen habe.

Die meisten hätten geantwortet, Sie hätten noch nie so etwas gesehen...

Ihre Frage zeigt: Es interessiert uns, ob andere Pornos schauen, weil der Konsum immer noch tabu ist, was ich wiederum interessant finde.

Sie moderieren sonst «Sternstunde Philosophie». Was hat Pornografie mit Philosophie zu tun?

Pornografie ist ebenso alt wie die moralische Kritik an ihr. Immer schon wurde die Frage gestellt, ob sie ganz oder teilweise verboten werden sollte. Sie berührt nämlich eine ganze Reihe von ethischen und damit philosophischen Fragen: Sie betrifft unser Zusammenleben, unsere Moralvorstellungen, unsere Geschlechterbilder, unser Verständnis von Freiheit.

Was kann die Philosophie dabei klären?

Was in ihrem Kontext Freiwilligkeit, Instrumentalisierung, Diskriminierung oder Ausbeutung bedeuten. Pornografie ist ausserdem ein gutes Thema, um über das Verhältnis von Recht und Moral nachzudenken – auch das ist ein philosophisches Thema.

Der Umgang mit Pornografie ist freier geworden.

Ja, aber Freiheit braucht Verantwortung! Doch was heisst Verantwortung in einem Kontext wie Pornografie? Wen muss man wovor schützen: Kinder und Jugendliche, Konsumierende, die Darstellerinnen und Darsteller, die ganze Gesellschaft? Sind wir in der Lage, uns selber zu schützen? Philosophie kann aber auch erklären, warum jede Gesellschaft immer schon Tabus kannte und vielleicht Tabus braucht. Und fragen: Ist Porno noch tabu – oder eher das Gespräch darüber?

Das Thema «Porno» wird heute fast inflationär abgehandelt. Warum ist es trotzdem noch aktuell?

Jede Sekunde werden weltweit rund 30’000 Pornoclips aufgerufen. Die Internetpornografie setzt täglich über zwölf Millionen Euro um. 35 Prozent des gesamten Internettraffics besitzen einen pornografischen Zusammenhang. Einige sprechen von einer Pornoisierung unserer Gesellschaft. Porno ist allgegenwärtig. Der Konsum verändert unseren Blick auf die Geschlechter, auf Erotik, unseren Umgang mit Macht und unser Schamgefühl. Und er hat Suchtpotenzial. Dennoch wird wenig über Pornografie diskutiert. Das wollen wir ändern.

Um welche Themen geht es?

Auch um Amateur-Pornos. Sie laufen schon dem professionell produzierten Porno den Rang ab. Doch was bringt so viele Menschen dazu, sich beim Sex filmen zu lassen und die Clips ins Netz zu stellen? Offenbar schämen sich viele nicht mehr dafür, onanierend vor der Kamera zu stehen – aber es wäre ihnen peinlich, wenn ihr neustes Portrait auf Instagram nur wenige Likes erhält.

Ist die Sendung für Jugendliche geeignet?

Sie richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Wir werden den Jugend- und Kinderschutz ansprechen, aber er steht nicht im Zentrum des Gesprächs. Doch wenn Jugendliche bereit sind, sich auf die Debatte einzulassen, dann können sie ab einem gewissen Alter sicher auch profitieren.

Wie denken Sie selber über das umstrittene Thema?

Rechtsverbote mögen unter Umständen nichts ausrichten. Deshalb muss die Debatte gesellschaftlich geführt werden. Ich möchte als Philosophin wissen, wie wir sinnvoll über Pornografie und Geschlechterbilder nachdenken können und was Ausbeutung in diesem Kontext heisst.

Verändert Pornografie unser Liebesleben?

Ja, das zeigen viele Studien. Erotik lebt vom Verhüllten und von dem, was wir nicht haben können. Reizvoll ist auf Dauer nicht, was sich ständig auszieht, sondern was sich uns entzieht. Allzu explizite Bilder mögen eine Sogwirkung haben vor allem auf Jugendliche, aber sie gefährden den Blick fürs Subtile, Sinnliche. Ausserdem beeinflusst die Pornografie unsere Geschlechterbilder. Queer-Pornografie, die Pornos für Schwule, Lesben und Trans anbietet, versucht dem entgegenzuwirken, ebenso feministische Pornos. Aber diese machen einen Bruchteil des Mainstreams aus.

Frauen mögen Pornos meistens nicht.

Ja, die Mehrheit der Pornokonsumenten sind Männer. Warum das so ist, wollen wir ebenfalls diskutieren. Pornofilme, die von Frauen für Frauen gemacht werden, interessieren mich wiederum als Phänomen: Welche Bilder werden mit weiblichen Präferenzen verbunden? Mich persönlich spricht pornografisches Material aber nicht an.

Gibt es Tabus in der Sendung?

Es geht nicht darum, das Publikum mit aufreizenden Bildern zu locken – sondern mit klugen Gesprächen darüber, was genau wer und aus welchen Gründen reizvoll findet. Im Gespräch gibt es aber keine Tabus. Philosophie ist eine radikale Disziplin; Denk- und Redeverbote vertragen sich schlecht mit ihr.