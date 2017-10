Monika Fasnacht war als Hostess zu dick und wurde angepöbelt: «Ein Passagier rief mir ‹fucking bitch› hinterher»

Monika Fasnacht war als Hostess zu dick und wurde angepöbelt«Ein Passagier rief mir ‹fucking bitch› hinterher»

Die beliebte Fernsehfrau spricht über ihre Zeit als Hostess, sagt, was sie an ihrem Job über den Wolken am meisten geschätzt und was sie dabei fürs Leben gelernt hat.

10.50 Uhr , Aktualisiert vor 3 Minuten 0 Reax

teilen teilen teilen