Multimillionär Hausi Leutenegger auf allen Kanälen: «Die ganze Schweiz liebt mich eben!»

Kaum zu glauben, dass dieser Mann bereits gegen achtzig geht. Die Lebensfreude von Hausi Leutenegger (77) ist ansteckend wie eh und je. Deshalb ist er auch immer wieder ein gern gesehener Gast in allen möglichen TV- und Radiosendungen.

«Doch so extrem wie diese Woche war es noch nie», freut sich der Unternehmer und Multimillionär. Fast täglich taucht er diese Woche in einem Medium auf: Am Mittwoch porträtierte ihn SRF 1 in der TV-Sendung «Geboren am …», gestern Abend kochte er im «Promigrill» auf Sat.1, anschliessend war er Gast im SRF-Radio-«Nachtclub» und am Wochenende ist er erneut in der Promi-Kochsendung zu sehen.

«Mich liebt eben die ganze Schweiz»

Der Bob-Olympiasieger von 1972 hat für diese Medien-Omnipräsenz eine einfache Erklärung: «Mich liebt eben die ganze Schweiz.» Und seinen anhaltenden Erfolg erklärt er so: «Ich hatte immer ein wenig den Grössenwahn, das ist gut so, denn ohne Einbildung gibt es keine Ausbildung.»