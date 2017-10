Musik: «Den Kopf nicht in den Sand stecken»

Mark Tavassol hat früher bei der Band «Wir sind Helden» die Saiten gezupft, Heufer-Umlauf kennt man aus dem Fernsehen. Zusammen bilden sie die Band Gloria, das neue Album heisst «Da».

«Immer noch da» singt ihr. Dachtet ihr, die Leute hätten euch vergessen?

In dem Lied geht es darum, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken sollte, um andere Schicksale auszublenden. Es gibt übrigens viel mehr Leute, die uns kennenlernen, als Leute, die uns vergessen könnten.

Klaas dürfte bekannter sein als du und oft auf seine Fernsehpräsenz angesprochen werden. Segen oder Fluch?

Beides. Aber in kleinerem Ausmass, als wir ursprünglich dachten. Fast schon unspektakulär nebensächlich. Wir könnten seine Popularität wesentlich härter ausschöpfen.

Ihr spielt auf eurer Tour nie in der Schweiz. Wieso?

Wir versuchen, einen Termin in Zürich zu finden, allerdings frühestens Anfang 2018. So schön Zürich ist, so weit weg ist es auch, zumindest, was eine Tourneeroute betrifft. Wir arbeiten daran, dass es klappt.

Mögt ihr unser Land?

Für mich haben Konzerte in der Schweiz immer einen Hauch Internationalität. Ich bin stolz, wenn ich so weit weg von zu Hause Zuhörer finde. Abgesehen davon bin ich Snowboarder und in einer Art offenen Beziehung mit den Schweizer Bergen.