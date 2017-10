Am Sonntag stehen Katy Winter (34) und Robin Portmann (21) wieder auf der grossen Bühne. Bereits in der Schweiz versuchten sie ihr Glück bei Castingshows. So machte sich Winter mit der Teilnahme bei der ersten «MusicStar»-Staffel 2003 schweizweit einen Namen – vor allem, weil sie und Baschi (31) dabei zusammenfanden.

Neues Leben als Tätowiererin und Handleserin

Doch nach der Trennung vom Mundartmusiker wurde es still um die Halb-Isländerin, sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück: «Ich arbeite von Montag bis Mittwoch als Marketingmanagerin und von Donnerstag bis Samstag als Tätowiererin und Handleserin», sagt Winter. Erst Anfang des Jahres eröffnete sie mit ihrem Vater Pierre (63) in Basel ein Tattoo-Studio.

Doch auch wenn es beruflich rund läuft: «Ich fühlte mich in den letzten Monaten und Jahren nicht vollständig.» Darum wagt sie nun den Schritt zurück ins Rampenlicht. «Ich habe so lange keine Musik mehr gemacht, dass ich Lust darauf hatte, wieder ins kalte Wasser zu springen.» Doch eines ist für sie klar: «Selbst wenn ich gewinnen sollte, werde ich meine anderen Jobs nicht aufgeben. Sie gehören genauso zu mir wie die Musik.»

Erfahrung bei «The Voice of Switzerland»

Der Appenzeller Robin Portmann versuchte sein Glück 2014 bei «The Voice of Switzerland». Er schaffte den Sprung ins Team von Bluesmusiker Philipp Fankhauser (53), schied aber in den «Knockouts» aus. «Ich konnte extrem viel aus der Zeit mitnehmen. Trotzdem ist ‹The Voice of Germany› dann nochmals eine ganz andere Nummer. Die Dimensionen in Deutschland sind doch nochmals anders», erzählt er.

Zurück auf die Bühne gezogen, hat es Portmann aus Langeweile: «Ich wollte wieder Action in meinem Leben und bin kurzerhand ans Casting gegangen. Wenige Momente vor meinem Auftritt dachte ich mir nur, dass ich endlich auf die Bühne will.»

Ob sich ein Stuhl der Coaches für sie drehen wird, sehen Sie am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Sat1.