Nach Trubel um seinen 40. Todestag: Elvis ist tot – sein Mythos auch

In der dritten Szene von Quentin Tarantinos «Pulp Fiction» erklärt Uma Thurman John Travolta den Grundsatz des Lebens: Es gäbe Elvis-Menschen und Beatles-Menschen. An einem Punkt müsse man sich entscheiden. Das war einmal, genauer: vor 23 Jahren, im Jahr 1994. ­Elvis Presley war damals zwar bereits 17 Jahre tot, aber immer noch gut für den Lackmustest des Lebens.

Die Legende des Elvis hat keine Kraft mehr

Diese Zeiten sind vorbei. Im ­August brach zum 40. Todestag des King of Rock ’n’ Roll zwar eine Welle von Nachrufen und Würdigungen über die Welt herein. Doch die Legende des Elvis hat keine Kraft mehr. Ein wirrer Mix aus Fakten und Fiktion haben sie aufgebläht, bis sie barst.

Elvis stand mal für etwas: für den unwiderstehlichen Hüftschwung, die Tolle über den blauen Augen, die Glitter-Anzüge, seine saftige ­Erscheinung im Film und die facettenreiche Stimme von schmachtendem Plüsch zum kreischenden Rebell. Heute ist das grosse Ganze vergessen. Elvis ist bis ins kleinste Detail analysiert und ausdiskutiert. Allein auf der Seite des Online-Buchladens von Amazon sind 693 Titel in gebundener Form und 1689 Taschenbücher zu Elvis aufgeführt.

Elvis’ Lieblingsessen, Elvis’ Bibel, Elvis’ Millionen

Vergangenen Monat veröffentlichten alle halbwegs arrivierten Medien mit Musik-, Feuilleton- oder Entertainment-Spalten mehr Material zu Elvis, als hier Platz hat. Seine liebsten Kochrezepte wurden präsentiert – Cornbread, eine Südstaaten-Spezialität. Und es wurde der Frage nachgegangen, warum wir wie Elvis zu medizinisch bedenklicher Hausmannskost greifen. Wir wissen nun, dass ein christliches Museum seine Bibel inklusive handschriftlicher Notizen ausstellt beziehungsweise, wer gemäss Elvis der «einzig wahre König» war (Jesus Christus natürlich).

Restvermögen auf 100 Millionen vermehrt

Als beliebter Medienstoff durfte auch die wirtschaftliche Erfolgs­geschichte von Elvis herhalten. So hat Elvis’ Exfrau Priscilla das Presley-Restvermögen von fünf Millionen Dollar bei seinem Tod bis 1993 auf 100 Millionen vermehrt; 2004 waren dem Investor und «American Idol»-Beteiligten Robert F. X. Sillerman 85 Prozent der Anteile an Elvis Presley Enterprises 114 Millionen wert. Immerhin noch einmal 34 Prozent Wachstum in einem Jahrzehnt.

Elvis’ Musik liess schon früh die Kassen klingeln: Schon ein Jahr nach der Veröffentlichung von «That’s All Right Mama» (1956) waren er und sein gerissener Manager Tom «Colonel» Parker Millionäre. Folglich muss die Welt auch wissen, was Start-up- und sonstige Unternehmer heute von Elvis lernen können.

Immer wieder lasen wir ­Refle­­xionen auf Elvis durch die Brille der zahllosen Elvis-Imitatoren, der Verschwörungstheoretiker, die wissen, dass Elvis lebt, weil sie ihn als Statist im Film «Kevin allein zu Hause», als Gärtner auf seinem Graceland-Anwesen oder sonst wo gesehen haben wollen. Dazu kommen Berichte über Gedenkveranstaltungen seiner exotischsten Fanclubs in Katar oder in Whangarei, Neuseeland. Aber müssen wir das wirklich alles wissen?

Gerüchte um Homosexualität machen die Runde

Der Mythos Elvis ist nicht nur durch den medialen Overkill aufgeschwemmt. Seriösere Beiträge kratzten Elvis’ Lack auch qualitativ an. So wurde etwa die These, dass Elvis den Rock’ n’ Roll von ­afro-amerikanischen Musikern wie Chuck Berry oder B. B. King abgekupfert habe, neu diskutiert (Resultat: schon, aber nur ein bisschen).

Ein drei Jahre altes Buch über des Königs Intim­leben («A Southern Life» von Joel Williamson, immerhin bei der Oxford University Press 2014 verlegt) wurde mit der Enthüllung einer angeblichen Affäre von Priscilla Presley mit dem Stammvater der Kardashians, Robert, aufgewärmt. Ob der King aber wie zuweilen gemunkelt bi­sexuell, schwul oder sonst wie nonkonform veranlagt war, blieb unbeantwortet.

Schliesslich liessen sich pharmazeutische Experten über den Drogencocktail aus, an welchem der 150 Kilo schwere Presley erst 42-jährig möglicherweise verstarb. Laut Toxikologie-Bericht hatte er zehn verschiedene Aufputsch-, ­Beruhigungs- und Schmerzmittel, ­darunter Quaaludes, Pethidin, ­Hydromorphon und Kokainsalz im Blut. Die Codein-Konzentration war zehnmal höher als bei normaler therapeutischer Anwendung üblich.

19 012 Pillen verschrieben

Von 1975 bis zu seinem Tod seien Elvis sage und schreibe 19 012 Pillen der genannten Arten von ­seinem Hausarzt Dr. Nick verschrieben worden. Ausschlaggebend für Presleys Hinschied war dies gemäss Garry Rogers, einem pensionierten Mordkommissar und Krimiautor, jedoch nicht. Seine in der «Huffington Post» publizierte forensische Analyse kam vielmehr zum Schluss, dass Elvis sich 1967 bei einem Sturz auf einen Badewannenrand am Filmset ein Hirntrauma zugezogen hatte. Daraus entsprang eine Autoimmunerkrankung, deren Behandlung neben Verfettung und Stimmungsschwankungen die chronische Herzerkrankung hervorrief, welche Elvis’ Tod verursachte.

Die junge Generation fragt: Wer ist eigentlich Elvis Presley?

In der Sache sind wir damit so klug wie zuvor: Elvis ist seit 40 Jahren bedauerlicherweise tot. Wirklich Neues haben wir aus dem Totenkult nicht gelernt. Auf der Strecke geblieben ist die Selbstverständlichkeit, mit der wir Elvis eine gottähnliche Statur attestierten. Wie der Ame­rican Dream, den er schlussendlich verkörperte, ist der Mythos Elvis am Zerfallen.

Die Millennials können kaum noch etwas mit Elvis anfangen. Ausserhalb der Elvis-Fanclubs, die gemäss des offiziellen Verzeichnisses auf elvis.com überwiegend in ländlichen, jedenfalls nicht gerade pulsierend urbanen Gegenden angesiedelt sind, gilt: «Elvis has left the building.»

Daran rüttelt auch das Votum ­eines anderen Grossen der Musikgeschichte nicht: «Mich liess alles kalt – bis ich Elvis hörte. Ohne Elvis gäbe es keine Beatles.» Gesagt hat das bekanntlich John Lennon. Immerhin die Beatles-Ikone ist noch ein Elvis-Mensch.