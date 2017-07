Ed Sheeran (26) hatte einen Auftritt in der 7. Staffel von «Game of Thrones» (BLICK berichtete), doch damit verscherzte er es sich mit unzähligen Fans der Erfolgsserie. Denn in den sozialen Medien hagelte es Kritik für den britischen Superstar. Sheeran zog daraus seine Konsequenzen und löschte kurzerhand seinen Twitter-Account.

Fiese Kommentare

So schrieben die Twitter-User: «Ed Sheeran spielt bei ‹Game of Thrones› mit? Noch ein Grund mehr, die Serie nicht zu gucken» oder «Die Szene mit Ed Sheeran bei ‹Game of Thrones› war so unnötig und peinlich.» Und: «Ed Sheeran spielt bei ‹Game of Thrones› mit? Hoffentlich stirbt er und nimmt alle seine schlechten Radiosongs mit in die Serienhölle!» Harte Worte für den eher zurückhaltenden Sänger.

Ed Sheeran spielt bei Game of Thrones mit? Hoffentlich stirbt er und nimmt alle seine schlechten Radiosongs mit in die Serienhölle! 😈 — Tom Klenner (@majorsound_de) 2013-07-22 14:22:09.0

Angekündigter Rückzug

Konnte er mit der Kritik nicht umgehen? Sicher ist, der «Shape of You»-Sänger hat bereits Anfang des Monats in einem Interview mit «The Sun» angekündigt, sich von der Plattform zurückziehen zu wollen. «Ich lasse Twitter komplett sein. Ich kann es einfach nicht mehr lesen», sagte er damals. Seiner Meinung nach seien dort «nur Leute, die gemeine Dinge sagen». Die Aussagen auf der Plattform scheinen ihm sehr nahe zu gehen. Denn: «Ein einziger Kommentar kann einem den Tag versauen.»

Der Account von Sheeran ist mittlerweile wieder verfügbar. Doch wird er ihn vorerst nicht mehr verwenden, wie er auf Twitter selbst ankündigte. Vor etwas mehr als einem Jahr nahm er sich bereits eine Auszeit von sämtlichen sozialen Netzwerken. Von seinem jetzigen Rückzug ist vorerst jedoch nur Twitter betroffen. (bnr)