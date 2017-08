Nach zwei Wochen im Koma: Extrem-Bodybuilder Rich Piana (†46) ist tot!

Bodybuilder Rich Piana ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Er lag seit Mitte August im Koma. Wie das US-Portal «TMZ»berichtet, sei der Mann mit den gewaltigen Muskelbergen nun verstorben.

Der Extremsportler brach vor rund zwei Wochen in seinen eigenen vier Wänden vor den Augen seiner Freundin Chanel Jansen zusammen, als sie ihm gerade die Haare schneiden wollte. Dabei schlug Piana mit dem Kopf auf den Boden des Badezimmers auf.

Er erwachte nicht mehr aus dem Koma

Jansen war nicht in der Lage, ihn wieder auf die Beine zu bringen und rief den Notarzt. Die herbeigeeilten Rettungskräfte versetzten Piana daraufhin im Spital ins künstliche Koma – aus dem er nicht wieder erwachte. «The District Six Medical Examiner» bestätigte laut «TMZ», dass Piana am frühen Freitagmorgen im Spital verstorben sei.

Was genau zum Zusammenbruch von Rich Piana geführt hat, ist bislang noch nicht geklärt. Die Rettungskräfte fanden in der Wohnung des Bodybuilders 20 Flaschen mit Steroiden und weisses Pulver auf dem Tisch. Der Bodybuilder machte kein Geheimnis daraus, dass er bereits seit seinem 18. Lebensjahr Steroide nahm, um noch grössere Muskeln zu bekommen. Erst Mitte Juli verkündete er auf Instagram sein neues Ziel: «Arme grösser als mein Kopf!»

Rich Piranas Noch-Ehefrau trauert auf Facebook

Seine Noch-Ehefrau Sara Piana bestätigte die tragische Meldung auf Facebook und schreibt in einem herzzerreissenden Beitrag: «Rich, ich hoffe du fühlst dich im Himmel jetzt besser und dass du gesund bist und lächelst (…). Ruhe in Frieden mein geliebter Ehemann.» (kad/paf)