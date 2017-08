Naddel macht Neuanfang als Chilbisängerin: «Ich bin jetzt total skandalfrei»

Nadja Abd el Farrag (52) singt um ihre Existenz. Als Schlagersängerin will die Ex-Freundin von Pop-Titan Dieter Bohlen (63) durchstarten und ihr altes Leben zwischen Schulden und Alkohol hinter sich lassen. Am Wochenende war Naddel an der Gersweiler Kirmes in Saarbrücken (D) und trällerte dort ihren Song «Knietief im Dispo».

Schlager-Party mit 1500 Fans

Laut «Bild» trat die Neu-Sängerin, die auch schon am Ballermann auf der Bühne stand, vor 1500 Fans auf und erntete Applaus. Zwar sei ihre Stimme über dem Playback kaum zu hören gewesen, doch auf der Bühne habe sie gesünder gewirkt als auch schon. Bei ihrer Musikkarriere steht ihr Marion «Krümel» Pfaff (44) zur Seite, die schon Ballermann-Erfahrung hat. Die Party-Sängerin ist Stammgast im Bierkönig und war in ihrem eigenen Lokal in «Goodbye Deutschland» zu sehen.

«Termine, Termine, Termine»

«Für drei Monate war ich arbeitslos, aber das hat sich jetzt geändert», sagt Naddel zu «RTL». «Ich bin mit Krümel die ganze Saison zusammen und hab Termine, Termine, Termine.» Doch ist es für Abd el Farrag wirklich klug, sich im biergetränkten Umfeld von Dorfchilbis und Ballermann-Partys aufzuhalten? Die Ex-Moderatorin kämpft seit Jahren mit ihrer Alkoholsucht, Anfang Jahres wurde bei ihr eine Leberzirrhose festgestellt.

«Bin um zehn immer schon artig im Bett»

Naddel gibt Entwarnung: «Ich gehe privat nicht auf Partys, sondern gehe nur mit Freunden was essen und bin um zehn immer schon artig im Bett – mein Leben ist total skandalfrei.» In zwei Monaten will Abd el Farrag endlich das von einem Freund bereitgestellte Hotelzimmer verlassen und in eine eigene Wohnung ziehen. Dann wäre der Neuanfang, der hoffentlich ihr letzter bleibt, komplett. (klm)