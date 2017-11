Sang- und klanglos hat die ehemalige Miss Schweiz Nadine Vinzens (34) ihre sieben Sachen gepackt. Die Schauspielerin ist nach 13 Jahren Leben in Los Angeles ins 2700 Kilometer entfernte Miami gezogen. Wegen einer neuen Liebe? «Schön wärs», sagt sie lachend. «Nein, ich bin immer noch glückliche Single.» Der wahre Grund ist viel hochprozentiger: Die schöne Churerin ist das neue Gesicht der ansässigen Wodka-Marke Helix.

Zeit für einen Tapetenwechsel

Für die 40 Volumenprozent zieht sie fast blank und posiert in einer traumhaft schönen Bucht, umgeben von Palmen. Es sei für sie sowieso Zeit für einen Tapetenwechsel gewesen. Auch beruflich hat sich einiges getan. Seit dem Sommer arbeitet Vinzens als DJane, ihren Einstand am Plattenteller hat sie an der Party von Musiker Al Walser (41) und Roberto Blanco (80) in Vaduz gegeben. Angebote habe sie viele in der Schweiz und in Miami. «Für meine DJ-Karriere ist es der beste Ort. Zudem wohnt hier eine meiner besten Freundinnen, und ich liebe das Wetter», so Vinzens, die die im Vergleich zu Los Angeles zehn Grad höheren Temperaturen geniesst.

Keine endlosen Casting-Runden mehr

Auch die endlosen Casting-Runden und gruseliges Produzentenverhalten lässt sie hinter sich. Im Rahmen der sich täglich häufenden Sexskandale, von Filmmogul Harvey Weinstein (65) über die Schauspieler Kevin Spacey (56) und Dustin Hoffman (80), spricht sie von ihren unschönen Erfahrungen. «Komm mit mir nach Hause, dann garantiere ich dir den Erfolg», habe sie auch schon hören müssen. Und tat es natürlich nicht. Sie bleibe sich treu, backe lieber kleinere Brötchen und gönne sich nach einer erfolgreichen Woche gerne mal einen Schluck Wodka. Na dann: Nastrovje!