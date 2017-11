Netflix-Serie für Fans von Iron Man und Co. Dunkler Rächer aus dem Marvel-Universum

Zumindest im Kino sind die Lager klar bezogen: DC bietet mit seinen Helden meist tonnenschweres ­Pathos, Comic-Konkurrent Marvel sorgt dagegen mit Iron Man, Thor und Co. für witzig-­ironische Unterhaltung. Im TV ist die Sache nicht ganz so klar. Nicht nur inhaltlich sind die Marvel-Serien für viele Fans zu wenig klar mit dem übrigen MC-Universum verbunden. Auch in der Tonalität unterscheiden sich Jessica Jones und Co. Aber: Einen so negativen Helden wie den ­Punisher gabs noch nie.

Schon in der Vorlage ist der düstere Rächer ein ziemlich humorloser Brutalo. Das hat man in der Serie (auf Netflix) beibehalten: Ex-Elitesoldat Frank (Jon Bernthal), der als Punisher in der Unterwelt aufräumt, ist untergetaucht. Während alle Welt ihn für tot hält, ­beseitigt er die Überlebenden eines Drogendeals. Bei diesem starben seine Frau und seine Kinder. Doch kurz nach seiner Rückkehr nach New York verdichten sich die Hinweise, dass der Tod seiner Familie kein Unglück war. Mit Hilfe des NSA-­Analysten David versucht Frank, die Drahtzieher hinter dem Anschlag ausfindig zu machen. Sein Ziel: Er will grausame ­Rache üben. Klingt trist? Ist es auch. «The Punisher» ist eine sehr düstere und für Marvel-­Verhältnisse überaus zähe Sache. Jon Bernthal («Fury») spielt seine Figur aber sehr authentisch – und wer mit dieser ­etwas anderen Seite von Marvel keine Probleme hat, wird mit einer hoch­intensiven Serie belohnt.