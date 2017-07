Nach dem Aus des Jugendsenders Joiz sah man Gülsha Adilji (31) nur noch selten im Fernsehen. Nun feiert sie ihr TV-Comeback mit einer eigenen Sendung auf dem Ende Juli startenden Free-TV-Sender Teleclub Zoom.

In «Zoom Kaboom» nimmt sie wöchentlich ein Thema wie zum Beispiel «Heimatgefühle» unter die Lupe. Mit Gästen und Publikum plaudert sie während der 30-minütigen Sendung darüber.

Youtube-Tutorials als Rettung

Für den Kontakt zum Publikum wagt sich Gülsha auf ungewohntes Terrain: Sie will mit ihren Zuschauern über klassische Kommunikationsmittel wie Fax und Telefon in Kontakt treten. So soll es möglich sein, direkt in die Sendung zu telefonieren, um die eigene Meinung zu äussern.

Angst davor, altmodische Dinge wie ein Faxgerät nicht bedienen zu können, hat sie nicht. «Es gibt für absolut alles ein Youtube-Tutorial. Falls es also Probleme geben sollte, halte ich mich ans Internet beziehungsweise an die neuen Medien», erzählt sie. Die neuen Medien helfen ihr auch dabei, die Meinungen der jüngeren Zuschauer einzuholen. So sollen Facebook, Twitter und Co. einen wichtigen Stellenwert in der Show haben.

«Die Live-Show ist auf jeden Fall einzigartig!»

Zu Wort sollen auch bekannte Influencer kommen, um ihre «ganz eigene und etwas andere Interpretation zum Thema der Woche zu liefern», wie der Sender ankündigt. Teleclub-Programmleiterin Claudia Lässer (40) ist überzeugt von ihrem Neuzugang. Sie sagt: «Gülsha soll und darf überraschen und auf ihre frische, freche Art jedes Thema aufnehmen. Die Live-Show ist auf jeden Fall einzigartig!»

Simpler Grund für TV-Abwesenheit

Für Gülsha ist der Grund, warum sie über ein Jahr nicht im TV als Moderatorin zu sehen war, simpel: «Niemand hat mir eine Sendung gegeben bis jetzt.» So ist sie in der Zwischenzeit mit ihrem Bühnenprogramm durch die Schweiz getourt und hat verschiedene Kolumnen geschrieben. Ihre Arbeit vor der Kamera hat sie dabei nicht vermisst, die Kollegen dagegen schon. «Aber ich habe es sehr vermisst, in einem Team zu arbeiten. Darauf freue ich mich sehr.»

Ein Jahr und einen Tag nach dem Aus von Joiz beginnt für die Moderatorin ein neues Kapitel: Am 23. August geht es los mit «Zoom Kaboom» auf Teleclub Zoom. (bnr)