Neue Wohnung, neue Liebe: Sabia wagt Neustart nach Miet-Zoff

Hat sie endlich ihr Liebes-Glück gefunden? Sabia Boulahrouz (39) soll ihr Herz an einen Frankfurter DJ verschenkt haben. Nach dem monatelangen Mietstreit mit Ex-Freund Rafael van der Vaart (34) soll sie nun aus dem ehemals gemeinsamen Luxus-Liebesnest in Hamburg in eine neue Wohnung gezogen sein – und wurde gemäss «Bild» mit dem Musiker Johnny Schmitt (33) alias DJ Rockster gesehen.

Ist Sabia rund zwei Jahre nach dem Liebes-Aus mit Fussball-Star van der Vaart endlich wieder verliebt? Schmitt ist als Musikproduzent erfolgreich und war schon mehrmals als Kleindarsteller in Reality-Formaten wie «Verdachtsfälle», «Köln 50667» oder «Anwälte im Einsatz» zu sehen.

Gemeinsam sollen sie sich Sabias neue Wohnung angeschaut und dabei sehr vertraut gewirkt haben. So dürfte ihr auch der Abschied von der alten Bleibe, die sie 2013 gemeinsam mit van der Vaart bezog, etwas leichter gefallen sein: Sabia blieb mit den Kindern aus der Ehe mit Ex-Fussballer Khalid Boulahrouz (35) auch nach der Trennung weiterhin im Haus.

Happy End nach dem Miet-Streit

Obwohl Rafael van der Vaart längst nicht mehr in der noblen Villa wohnte, blechte er monatlich den Mietzins – bis Ende vergangenen Oktober. Er stellte die Zahlungen ein und kündigte den Mietvertrag. Weil beide den Vertrag unterschrieben haben, blieb die Kündigung ohne Sabias Unterschrift wirkungslos, und der Streit um das ehemalige Liebes-Nest der beiden landete vor Zivilgericht.

Mit Sabias Umzug in eine neue Wohnung gehört auch der Streit um die Miete endgültig der Vergangenheit an – und während van der Vaart sein Familienglück mit Handballerin Estavana Polman (25) geniesst, wünscht man auch Sabia endlich ein Happy End in der Liebe. (kad)