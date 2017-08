Neuer «Star Wars»-Film: Obi-Wan kommt wieder ins Kinobi

«Deine Augen können dich täuschen, traue ihnen nicht», warnte Obi-Wan Kenobi den jungen Luke Skywalker. Jetzt dürfen wir unseren Augen aber trauen, denn US-Medien berichten, dass ein Kenobi-Film in Planung ist. Als Regisseur soll Stephen Daldry («Billy Elliot», «The Crown») an Bord sein.

Der Film sei erst in der Konzeptphase und habe noch kein Drehbuch. Nach «Rogue One» und dem kommenden Han-Solo-Film wäre der Kenobi-Streifen der dritte Einzelfilm im «Star Wars»-Universum. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Fans tippen auf 2020.

Ewan McGregor (46), sagte in mehreren Interviews, dass er an einem weiteren Film sehr interessiert wäre. Er spielte Obi-Wan in den Episoden 1 bis 3. Es wurde jedoch noch kein Schauspieler bestätigt. Fans hoffen auf McGregor, der in den unbeliebten Prequel-Filmen trotz holprigem Drehbuch brillierte.

Über die Handlung des Films kann momentan nur spekuliert werden. Die verbreitetste Theorie deutet auf eine Handlung im Zeitraum zwischen den Episoden 3 und 4 hin, also Obi-Wans Leben auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Daldry als Regisseur lässt auf einen Film schliessen, der sich mehr um Charakter-Entwicklung als harte Action dreht. Möge die Macht mit ihm sein!