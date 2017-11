Oscar-Produzent Giacun Caduff (38) arbeitet an seinem nächsten Hit: Der Kluge schreibt im Zuge

Ein Kurzfilm über eine Frau und ihre Liebe zu Zügen hat dem Schweizer Filmemacher Giacun Caduff (38) internationalen Ruhm und eine Oscar-Nomination eingebracht: «La Femme et le TGV» mit Jane Birkin. Nun ist der Basler selber im Zug unterwegs. «Ich wollte meinen nächsten Film unbedingt in einem Zug schreiben», verrät er BLICK.

Endlich wieder einmal offline sein

Der Basler hat sich für seine Arbeit am neuen Drehbuch eine der berühmtesten Eisenbahnstrecken überhaupt ausgesucht: von Moskau nach Peking mit der Transsibirischen Eisenbahn. Zehn Tage lang ist Caduff unterwegs. «Ich bin um halb elf in der Nacht von Russland aus losgefahren. Es war grossartig, sehr viele Leute, alle waren aufgeregt und voller Vorfreude auf die Fahrt.» Während seiner Reise wolle er auch eine Pause von Handy und Internet einlegen. «Endlich wieder einmal offline sein, darauf freue ich mich besonders.»

Rund sechs Stunden täglich schreibt Caduff an seinem neuen Drehbuch, das eine «Mischung aus Liebesgeschichte und Thriller» sei – mehr will er noch nicht verraten. Beim Schreiben sitzt er in seinem Zugabteil am Fenster und lässt sich von der vorbeiziehenden Landschaft inspirieren. Dabei klebt er immer wieder Post-it-Zettel an das Zugfenster. «Um keine Idee zu vergessen.»

Tolle Geschichten aus dem Zug

Inspiriert wird er nicht nur von der russischen Landschaft «mit den vielen Birken und lustigen Häusern», sondern auch von anderen Zuggästen. «Mit Igor, einem russischen Immobilienmakler, trank ich eine ganze Flasche Cognac. Widerrede akzeptierte er nicht.» Der Russe habe ihm seine ganze Familiengeschichte erzählt und Dutzende Fotos gezeigt. «Mein Kopf ist nun voll von tollen Geschichten aus dem Zug.»

Ende Monat ist der umtriebige Filmemacher wieder zurück in der Schweiz. Er und Regisseur Timo von Gunten (27) sind am 27. November für den Basler Filmpreis nominiert. Bis dahin will Caduff auch sein neues Drehbuch fertigstellen. Ob es wieder eine Liebesgeschichte an das Zugfahren wird, lässt er bis dahin noch offen.