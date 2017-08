«Ich hatte Heimweh nach der Schweiz», sagt Noah Veraguth (30), Frontmann der Bieler Band Pegasus, wenn man ihn nach seinem Leben der vergangenen Jahre unterwegs im Ausland fragt. Jetzt ist die Gruppe zurück in der Schweiz.

Veraguth, der Bündner, der in Biel aufgewachsen ist, wohnt nun in Zürich. «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man erst im Ausland merkt, wie schön es in der Schweiz ist», sagt er. Fast zwei Jahre pendelte er mit seiner Band zwischen Berlin und London. «Klar, es war eine sehr inspirierende Phase, alles ist aufregend und spannend.» In dieser Zeit entstand auch das neue Album «Beautiful Life».

«Da ist sehr viel Persönliches drin»

Ob die erfolgsverwöhnte Band damit an ihre Nummer-Eins-Hits, Platin- und Goldauszeichnungen anknüpfen kann, wird sich zeigen. Die Texte auf der neuen CD, die am 9. Juni erschienen ist, stammen mehrheitlich aus Noah Veraguths Feder. «Da ist sehr viel Persönliches drin. Ich war in einer extremen Umbruchphase, bin viel gereist. Freundschaften und auch geschäftliche Beziehungen gingen auseinander. Alles wird plötzlich anders. Da gilt es viel zu verarbeiten.»

Über eine neue Liebe will der Bandleader aber nichts sagen – nur so viel: «Alles Neue hat eine gewisse Magie. Ich habe mich sehr lange nur auf die Musik fokussiert. Ich spüre immer mehr, dass ich das Verlangen habe, alles mit jemandem zu teilen.»

Der nächste grosse Auftritt von Pegasus wird am 2. September im Stade de Suisse in Bern an der Energy Air sein. Für die Bieler Band fast ein Heimspiel: «In diesem Stadion zu spielen, ist immer etwas ganz Spezielles. Da sind wir schon als Vorgruppe von Coldplay und Krokus aufgetreten. Hier sind unsere Wurzeln», sagt Veraguth.