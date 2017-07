Pietro Lombardi traf Sarahs neuen Freund: «Michal hatte richtig Angst!»

In einem Livestream auf Facebook äussert sich Pietro Lombardi (25) zu Sarahs (24) neuem Freund. Erst zu Beginn der Woche veröffentlichte Sarahs Mutter Sonja Strano ein Familienfoto – mit Michal T. an Sarahs Seite (BLICK berichtete). Ex-«Deutschland sucht den Superstar»-Sieger Pietro nimmt es sportlich. «Ich kann mich noch erinnern. Es war, glaub ich, am 79. Geburtstag von Sarahs Opa. Das Foto hatte die gleiche Perspektive – nur war da mein Kopf auf dem Bild!»

Nur ein «richtiger Lombardi» dabei

Mehr als der neue Mann an Sarahs Seite nervt ihn etwas anderes: «Überall wird ‹Familie Lombardi› geschrieben. Aber da war nur ein richtiger Lombardi dabei – und das ist Alessio. Ich nehme Alessio jetzt mal zu mir, zu meiner Familie», sagt er.

Streng genommen ist auch Sarah noch eine Lombardi, aber Pietro scheint mit ihr endgültig abgeschlossen zu haben. «Klar, Sarah heisst auch noch Lombardi, aber mal sehen, wie lange noch», meint Pietro. Hat er damit die Scheidung angekündigt?

Erste Begegnung mit Sarahs Neuem

Seine Fans lassen nicht locker und löchern den Musiker mit Fragen zu seiner Noch-Ehefrau und ihrem neuen Freund. Und so lässt sich Pietro dazu hinreissen, noch mehr über Michal zu erzählen. «Ich habe ihn gesehen, als ich Alessio zurückgebracht habe. Er stand neben dem Auto und hatte richtig Angst, glaube ich.»

Und: «Ich glaube, er hat ein bisschen Paranoia geschoben. Er hat mich gar nicht richtig angeschaut, hat mit seiner Tupperdose in der Hand nur auf den Boden geguckt, mehr nicht», erzählt er fast schon spöttisch.

Trotzdem zeigt sich Pietro friedlich. «Solange er lieb ist, auch zu meinem Kleinen, kann ich ja nichts dran ändern, also alles easy.» (bnr)