Pippa isst nur noch Beeren und Kohl: Blähungen an der Hochzeit

Ende Mai tritt Pippa Middleton (33) vor den Traualtar, um ihrem Liebsten, dem Hedgefonds-Manager James Matthews (41), das Jawort zu geben. An diesem Tag will die kleine Schwester von Herzogin Kate (35) natürlich blendend aussehen – und setzt dafür gar ihre Gesundheit aufs Spiel. Denn Pippa soll laut «E! Online» zurzeit eine gefährliche Diät machen.

Gefährliche Sirtfood-Diät

Bei der sogenannten Sirtfood-Diät dürfen nur bestimmte Lebensmittel gegessen werden. Pippa ernährt sich aus diesem Grund nur noch von Kohl, Erdbeeren oder Walnüssen. Wenn das nur keinen Blähbauch gibt!

In der ersten Phase müsse sie mit 1000 Kalorien auskommen, später dürfen es dann 500 mehr sein – inklusive grüner Smoothies. Zu ihren normalen Trainingseinheiten hat die sportliche Pippa nun auch 75-minütige Pilates-Workouts hinzugefügt.

Pippa baut laut Experten nur Muskelmasse ab

Sportmediziner schlagen aus diesem Grund Alarm. Wer abnehmen wolle, müsse schliesslich genügend Proteine zu sich nehmen – was bei dieser Kalorienmenge aber nicht möglich sei. So baue Pippa nur Muskelmasse ab.

Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr. Die Trauung findet bereits am 20. Mai in der St. Mark’s Church im 300-Seelen-Dörfchen Englefield in der Grafschaft Berkshire statt. 400 Gäste werden erwartet. Die Kinder von Pippas Schwester Kate werden auch dabei sein: Prinz George (3) als Ringträger und Prinzessin Charlotte (2) als Blumenmädchen. (paf)