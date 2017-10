«Playboy»-Gründer ist jetzt bei Monroe: Hugh Hefner heimlich beerdigt

Hugh Hefner (†91) war ein Lebemann und bekannt für seine legendären Partys. In der «Playboy»-Mansion tummelten sich jeweils dutzende Playmates und die Stars gaben sich die Klinke in die Hand. Am Samstag fand die Beerdigung des «Playboy»-Gründers statt – klammheimlich. Sein letzter Auftritt war ganz bescheiden.

Laut «TMZ» nahmen an der Abdankung lediglich seine vier Kinder Cooper (26), Marston (27), David (62) und Christie Hefner (64), seine Witwe Crystal Harris (31) sowie ein paar Freunde und Angestellte vom «Playboy» teil. Am Samstagmittag begleitete der Trauerzug die Überreste von Hefner zum Grab auf dem Friedhof Westwood Village Memorial Park in Los Angeles.

Wie bereits berichtet, fand der «Playboy»-Gründer seine letzte Ruhe neben Marilyn Monroe (†36). Sie war sein erstes Playmate. (lcb)