Prinz Harry spricht erstmals über die Todesnacht seiner Mutter Diana (†36): «Ich wollte nur noch weinen»

Es sind Szenen, die zu Tränen rühren: Zum ersten Mal spricht Prinz Harry (32) in einem emotionalen Interview mit BBC über die Nacht vom 31. August 1997. Die Nacht, in der seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), in Paris bei einem Autounfall starb.

Charles habe sich rührend um seine Söhne gekümmert

«Ich wollte nur noch weinen», sagt Harry über den Moment, als er vom Unfalltod seiner Mutter erfuhr. Es sei sein Vater Charles gewesen, der ihm die schreckliche Nachricht überbracht habe. «Er war für uns da, obwohl er natürlich selbst trauerte», sagt Harry. Ihr Vater habe sich rührend um sie gekümmert. Das Interview mit dem Enkel von Queen Elizabeth (90) ist Teil des BBC-Dokumentarfilms «7 Days», der am Sonntag auf dem britischen TV-Sender ausgestrahlt wird.

«Diese Leute haben sie fotografiert, anstatt ihr zu helfen»

Bereits zum dritten Mal sprechen die Brüder Prinz William (35) und Prinz Harry im britischen Fernsehen über den frühen Tod ihrer Mutter. Es ist allerdings das erste Mal, dass sie die Geschehnisse der Todesnacht thematisieren. «Das Schlimmste war, dass dieselben Leute, die Diana durch den Tunnel hindurchgejagt haben und für den Unfall verantwortlich waren, sie danach auch noch fotografiert haben. Sie hat zu diesem Zeitpunkt schliesslich noch gelebt, lag bewusstlos auf dem Autorücksitz», sagt Harry in der Vorschau des Dokfilms. «Aber diese Leute haben sie lieber fotografiert, anstatt ihr zu helfen.»

Harrys Bruder William machte vor allem die Beerdigung selber zu schaffen, wie er im Film erzählt. Er habe versucht, sich «hinter seinem Pony zu verstecken», damit er die vielen trauernden Menschen nicht sehen musste. «Dieser Gang war eines der schwersten Dinge meines Lebens. Es fühlte sich an, als sei sie direkt neben uns gegangen, um uns beizustehen», erinnert sich William an die Trauerfeier vom 6. September 1997.

Bei Elton John musste Harry fast weinen

Er sei vom Tod seiner Mutter so traumatisiert gewesen, dass er sich als damals Zwölfjähriger geschworen habe, niemals in der Öffentlichkeit zu weinen, erzählt Harry. Dabei hätten alle um ihn herum geweint: «Ich erinnere mich an die Hände der Trauergäste – sie waren nass wegen der vergossenen Tränen», so der junge Royal. Erst als Elton John (70) bei der Beerdigung sein Lied «Candle in the Wind» zu singen angefangen habe, sei er selbst «beinahe in Tränen ausgebrochen», sagt Harry weiter. (brc)

Der Dokumentarfilm «7 Days» von Star-Regisseur Henry Singer («9/11: The Falling Man») wird kommenden Sonntag um 20.30 Uhr (MESZ) auf BBC1 ausgestrahlt.