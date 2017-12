Prinz Harry und Meghan Markle im Partner-Look: Erster Auftritt nach der Verlobung!

Mehr als tausend Fans harrten in der Kälte vor dem «Contemporary Arts Centre» aus, um das royale Paar zu sehen: In Nottingham zeigten sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) erstmals gemeinsam nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung in der Öffentlichkeit. Zu diesem speziellen Anlass zeigte sich das Paar gutgelaunt, sehr verliebt – und im Partnerlook!

«Wir lieben ihn – und sie ist so schön!»

Sowohl Prinz Harry als auch seine Liebste entschieden sich für einen langen Mantel in marineblau. Das Paar nahm sich Zeit für die Fans und unterhielt sich angeregt mit den Gratulanten, die ihnen zur Hochzeit im Mai 2018 alles gute wünschten. «Wir lieben ihn – und sie ist so schön!», zitiert «DailyMail» Fans, die vor Ort auf Prinz Harry und Meghan warteten. Auffällig: Markle trug zum ersten Auftritt ihre Handtasche mit sich – Herzogin Kate (35) mache dies gemäss «DailyMail» nur äusserst selten.

Dass Prinz Harry seine Liebste in Nottingham vorstellt, ist kein Zufall

Nach dem Treffen mit der Bevölkerung besucht das Paar zum heutigen Welt-AIDS-Tag die Charity-Veranstaltung «Terrence Higgins Trust World». Dass Prinz Harry seine Liebste in Nottingham vorstellt, ist kein Zufall: Die Stadt liegt dem Royal am Herzen, seit Jahren arbeitet er mit ansässigen Jugendgruppen zusammen. Gemäss einer seiner Sprecher sei ihm die Gemeinschaft dabei sehr ans Herz gewachsen. «Prinz Harry freut sich sehr darauf, dass ihm der erste Ort, den seine zukünftige Frau besucht, so wichtig ist und in dem er viel Zeit verbracht hat. Es wird ein schöner Start, ihr öffentliches Leben zu beginnen.»