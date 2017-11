Für Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) kann es gar nicht schnell genug gehen. Nur einen Tag nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung gibt es jetzt schon Details zur Hochzeit. Im Mai 2018 werden die Schauspielerin und der Royal vor den Traualtar treten. Dies liess das Paar durch die Sprecher des Kensington-Palasts verlauten.

Ort der Hochzeit wird St. George's Chapel auf Schloss Windsor sein. «Ihre Majestät, die Queen, hat die Erlaubnis für die Hochzeit in der Kapelle erteilt», heisst es in dem Schreiben. Zu «Daily Mail» sagt der Sprecher des Prinzen ausserdem, dass das Liebespaar Windsor ausgewählt hat, «weil sie diesen Ort nah am Herzen tragen». Es sei «ein sehr spezieller Ort» für Harry und Meghan, da sie in ihrer Beziehung vor der Verlobung viel Zeit auf dem Schloss verbrachten. Auch Harrys Vater Prinz Charles (69) heiratete 2005 seine Herzogin Camilla (70) auf Schloss Windsor.

Der Monat Mai wurde wahrscheinlich bewusst gewählt, um der Geburt des royalen Babys von Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) nicht in den Weg zu kommen. Die Geburt des kleinen Wunders wird im April erwartet. (klm)