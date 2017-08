Prinzessin Madeleine (35) hat die freudige Baby-Nachricht gestern Nachmittag auf ihrer Facebookseite gleich selbst verbreitet: «Chris und ich sind begeistert, verkünden zu können, dass ich in freudiger Erwartung bin. Wir vier freuen uns, bald zu fünft zu sein.»

Die sechste in der schwedischen Thronfolge verrät auch, dass ihr Baby nächsten März zur Welt kommen soll. Sie und ihr Ehemann, der britisch-amerikanische Geschäftsmann Chris O’Neill (43), sind bereits Eltern von Tochter Leonore (3) und Sohn Nicolas (2). Ob es nun ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bisher nicht bekannt.

Madeleine lebt mit ihrer Familie offiziell in London. Doch ihre Eltern, König Carl XVI. Gustaf (71) und Königin Silvia (73), äusserten schon mehrfach den Wunsch, dass die Prinzessin nach Schweden zurückkehre und ihre Kinder da zur Schule gingen. Noch aber geniesst es Madeleine, in London unerkannt durch einen Park gehen zu können. So ist zurzeit auch unklar, wo ihr drittes Baby zur Welt kommen wird.