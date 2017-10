Pro und Kontra: Spielfilme in Originalsprache?

Das sagt Julien Duc, Praktikant Politik:

Zu Hause auf dem Sofa schaue ich Filme und Serien auch lieber im Originalton. Aber dass in den hiesigen Kinos die Filme synchronisiert gezeigt werden, ist richtig. Ich gehe ins Kino zur Unterhaltung. Und nicht, weil ich eine Fremdsprache lernen will. Untertitel lenken einfach ab. In erster Linie geht es doch darum, das Gebotene auf der Leinwand aufmerksam zu verfolgen. Wirklich gute Filme verlieren nicht an Qualität, nur weil sie synchronisiert sind.

Das sagt Aline Staeger, Praktikantin Video:

Bei synchronisierten Filmen geht ein Stück Identität des Films verloren. Er wirkt weniger authentisch. Mit einer deutschen Synchronstimme ausgestattet, kann eine Figur völlig anders wirken. Das Talent des Schauspielers, der ja auch mit der Stimme arbeitet, kommt ebenfalls nicht realistisch zur Geltung. Das Gleiche gilt für idiomatische Ausdrücke, Dialekte und Sprüche, die oft nicht adäquat ins Deutsche übersetzt werden können.