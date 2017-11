Pro und Kontra: Umzug gestrichen!

Das sagt Nina Mäder, Praktikantin Lifestyle:

Dass die Lehrer den Umzug gratis und ohne Ferienvergütung machen müssen, wie sie betonen, finde ich nicht in Ordnung. Sie sind auch nur Menschen. Nach einem anstrengenden Arbeitstag müssen sie zusätzlich diesen Abend organisieren: Räben bestellen, Wagen organisieren, Laub und Tannennadeln sammeln und vieles mehr. Und was haben die Lehrer schlussendlich vom Umzug? Verbrannte Finger vom Feuerzeug, weil den Kindern dauernd das Licht ausgeht. Die Eltern können das doch selber organisieren, anstatt nur den Umzug zu bestaunen.

Das sagt Lorena Wahrenberger, Praktikantin Lifestyle:

Die Problematik der Pädagogen sehe ich. Aber dass sie in den Arbeitskampf die Kinder hineinziehen, finde ich schlicht und einfach nicht fair. Ich verstehe ja, dass die Kindergärtner etwas unternehmen wollen. Aber ­musste dem wirklich eine so schöne Tradition zum ­Opfer ­fallen, an der die Kleinen eine Riesenfreude ­haben? Es hätte ja die Möglichkeit bestanden, die ­Eltern im Vorfeld um Mithilfe zu bitten oder sonst eine Lösung zu finden, um die Ziele trotzdem zu erreichen. Diese Aktion finde ich ziemlich traurig und pädagogisch nicht korrekt.