«Promi Big Brother»-Evelyn begeistert DiCaprio mit ihrem Englisch: «Leo, ich liebe deine Seife!»

Über die Bewohner des TV-Containers wurde schon viel geschrieben. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter den Schlagzeilen? Bei «Promi Big Brother» mussten die Kandidaten gestern Medienberichte aus der Vergangenheit erklären. Ex-«Bachelor»-Kandidatin Evelyn Burdecki (28) plauderte über ihren angeblichen Flirt mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (42). «Ja, das stimmt!», so das Reality-Sternchen, das wieder Probleme mit Redewendungen hatte, schmunzelnd. Sie traf den Schauspieler in Frankreich.

«Er hat mir gesagt, dass er deutsche Frauen toll findet»

«Aber wir haben nur geflirtet. Ich war in Cannes, auf einer Party. Er war da und hat mich extrem angeflirtet. Kurze Rede, kleiner Sinn ... ne, wie? Kurze Rede, kurzer Sinn: Er hat mir gesagt, dass er deutsche Frauen toll findet.»

Tagelang habe sie mit DiCaprio an der Côte d’Azur gefeiert. Die Frage ihrer Mitbewohner, ob sie etwas miteinander gehabt hätten, verneint Evelyn. «Ich hatte nichts mit dem. Wir hatten keinen Sex. Wir haben getrunken und gechillt und Weisheiten ausgetauscht. Das ist ein cooler Typ», so Evelyn.

Ihr Container-Schwarm Willi Herren (42) kaufte ihr das allerdings nicht ab. «Die haben schon geknutscht», so der Sänger. «Die gibt es nur nicht zu!» Doch ob DiCaprio Evelyn wirklich verstanden hat? Die führte schliesslich im Einzelinterview noch ihre Englischkünste vor.

«Du bist ein Star der Welt, des Universums»

Und die lassen, gelinde gesagt, zu wünschen übrig: «Leo, you are a very good people. You are a world star from the world, from the universum. I love your Soap. Soap heisst Film, oder?», so Evelyn. «I love your soap and all the people can take one cup of this, what you do.» Heisst übersetzt so viel wie: «Leo, du bist ein guter Leute. Du bist ein Weltstar der Welt, des Universums. Ich liebe deine Seife. Alle Leute können sich eine Tasse von dem nehmen, was du tust.»

«Ich war zu der Zeit kokainabhängig»

Ernster wurden die Schlagzeilen bei Willi Herren und Steffen von der Beeck (43), der den TV-Knast gestern übrigens verlassen musste. Herren sprach offen über seine Drogenvergangenheit: Weil er ohne Führerschein gefahren war, wurde er zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. «Das stimmt. Ich war zu der Zeit kokainabhängig. Ich schäme mich für viele Sachen, das gehört zu meinem Leben und hat mich geprägt», sagte er. «Dafür wurde ich hart bestraft.»

«Dass ich Jenny nicht geschlagen habe, wisst ihr alle»

Von der Beeck, der Ex-Freund von Schauspielerin Jenny Elvers (45), äusserte sich ebenfalls zu Negativ-Schlagzeilen aus der Vergangenheit. Ihm war vorgeworfen worden, Elvers verprügelt zu haben. «Dass ich Jenny nicht geschlagen habe, wisst ihr alle», so von der Beeck. «Wenn man so unter Beobachtung steht, werden kleinste Unstimmigkeiten zur grossen Krise. Das belastet natürlich eine Beziehung, ohne Frage.» (kad)