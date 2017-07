Promi News mit Britischem Schauspieler Tom Holland (21): «Mir fällt es schwer, locker mit Frauen zu sprechen»

Wie bekommt man einen solchen Körper, Mr. Holland?

Den habe ich von Natur aus. Und ich bin Tänzer. Aber für Spider-Man reicht das nicht. Ich habe jeden Tag hart trainiert, geboxt und Hanteltraining gemacht. Und ich musste an meiner Gelenkigkeit arbeiten – Spider-Man ist ja ziemlich geschmeidig. Ich stellte fest, dass ich mit den Fingern nicht mehr an meine Zehen kam, was früher für mich ein Leichtes war.

Waren Sie als Kind ein Fan von Superhelden?

Und wie! Vor allem von Spider-Man. Weil ich mich mit ihm am besten identifizieren konnte. Peter Parker, sein Alter Ego, traute sich nie, Girls um ein Date zu bitten. Welcher Teenager kennt das nicht?

Heute sollten Sie keine Probleme mehr damit haben.

Na ja, als Superheld hat man schon ein paar Vorteile (lacht). Aber im wirklichen Leben fällt es mir immer noch schwer, locker mit Frauen zu sprechen.

Wer sind für Sie die Superhelden im wahren Leben?

Der Arzt, der meinem Bruder das Leben gerettet hat. Harry hatte einen Blinddarmdurchbruch, und es sah nicht gut für ihn aus. Doch dieser fantastische Doktor hat ihn wieder hinbekommen. Für mich sind Menschen Helden, die jeden Tag Gutes tun, weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen. Wie die beiden Coiffeure, denen ich gerade in New York begegnet bin. Sie stellen Perücken für krebskranke Kinder her.

Haben Sie Angst vor Spinnen?

Eigentlich nicht. Bis mein bester Freund Harrison die Idee hatte, zur Vorbereitung auf die Rolle eine Tarantel zu kaufen und sie Peter zu nennen. Wir sind in eine Zoohandlung gegangen. Als ich dieses riesige, haarige Viech im Käfig sah, bin ich von der Schnapsidee abgekommen.