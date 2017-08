Prominente ganz patriotisch: Schweiz first!

Oft ist der Unterschied zwischen prominenten Schweizern und Normalbürgern riesig, manchmal aber auch verschwindend klein – zum Beispiel beim würdigen Begehen des Nationalfeiertags, wie der gestrige 1. August bewies. Gerne erinnert man sich an die eigene Kindheit und was damals Spass gemacht hat, schwenkt Fähnchen und Lampions, bevor es den Cervelats an den Kragen geht.

Die Jodlerstars Oesch's die Dritten feierten en famille und grüssten passend gekleidet in der Nähe ihres Wohnorts in Schwarzenegg BE, versehen mit dem Kommentar «Hopp Schwiiz!». Moderator Sven Epiney (45) machte am Morgen einen Abstecher nach Brissago TI, wo er mit Lampions und Flagge posierte, bevor er am Abend fürs SRF durch die Sondersendung aus Locarno TI führte.

Mit einer Sonnen- und einer Schweizer Fackel liess sich Moderatorin Sara Bachmann (38) ablichten. «Lasst es krachen», schrieb sie dazu, und «Happy Birthday Schweiz». Comedian Stéphanie Berger (39) schmückte ihren Bildgruss mit der Zeile «Proud to be swiss».

Ihr Berufskollege Jonny Fischer (38) verwandelte sich mit Hilfe einer Perücke in eine flotte Helvetia: «Sie hüpft im Schweizer Rot daher. D Mueter Helvetia wünscht eu allne en prächtige Nationalfiirtig.» Sänger Bastian Baker (26) wählte in seinen Ferien die richtigen Badehosen. Und Bernhard Russi (68) liess sich gar zu einem Alphorn-Ständchen hinreissen, flankiert von Xenia Tchoumitcheva (29).