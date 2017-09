Prominente und Promille am Oktoberfest: Veni, vidi, Wiesn

Siebeneinhalb Millionen Liter Bier. So viel wird am Oktoberfest in München insgesamt ausgeschenkt. Und das an rund sechs Millionen Besucher aus der ganzen Welt. Wer hier erscheint, hat die Wahl zwischen sechs verschiedenen Oktoberfest-Bieren. Der durchschnittliche Preis für eine Mass – entspricht einem Liter – liegt bei knapp 13 Franken.

Aber trotz den doch recht hohen Bierpreisen lassen sich die Gäste den Spass nicht verderben. Dieses Jahr stellen die Veranstalter fest, dass nebst zahlreichen italienischen, asiatischen und amerikanischen Gästen auch auffallend viele Schweizer die Wiesn für sich entdeckt haben. Ganz nach dem Motto «O'zapft is!» herrscht in München seit dem Wochenende und noch bis am 3. Oktober der Ausnahmezustand.

Die Schweiz am grossen Bierfest vertreten hat auch Sänger Baschi (31). Er feierte am Samstag mit seiner neuen Liebe Alana (30), der Tochter der deutschen Fussballlegende Günter Netzer (71) und dessen Ehefrau Elvira (63). Baschi schwebt endlich wieder auf Wolke sieben! Mit der Wahl seines Schwiegersohns in spe ist der frühere GC-Profi Netzer ganz zufrieden: «Er ist zwar Basel-Fan, aber das ist okay! Hauptsache, die beiden sind glücklich.»