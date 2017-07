Geburtstag hin oder her: Rapper Stress hat keine Zeit, heute seinen Vierzigsten zu feiern: «Ich stehe in Zürich im Studio für das neue Album. Meine Freundin Ronja hat Jobs in den USA.» Seit bald fünf Jahren sind er und das gefragte Solothurner Model Ronja Furrer (25) ein Paar. Oft führen sie eine Fernbeziehung: Er lebt in der Region Zürich, sie mehrheitlich in New York.

Das Fest wird nachgeholt

Aber natürlich würden sie das Fest im August hier in der Schweiz, wenn Ronja hier sei, nachholen: «Wir planen nichts, aber vielleicht werde ich ja überrascht?» Die Zahl 40 mache ihm auch keine Sorgen: «Ich hoffe einfach, dass ich irgendwann mal weiser und ruhiger werde.» Gross ändern werde sich wohl nichts in seinem Leben: «Eine Midlife-Crisis spüre ich nicht, und auch eine Harley beabsichtige ich nicht zu kaufen», meint er lachend.