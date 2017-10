Regisseur warnt vor dem neuen «Star Wars»-Trailer: «Schaut ihn euch nicht an»

Weltall-Schlachten, Laser-Schwert-Kämpfe, altbekannte Gesichter – der brandneue Trailer zu «The Last Jedi» lässt das Herzen jeden «Star Wars»-Fans höher schlagen.

«Ich bin hin und her gerissen»

Doch Regisseur Rian Johnson (43) warnt die Liebhaber der Sci-Fi-Serie, sich den Trailer anzusehen. «Ich bin hin- und hergerissen. Wenn ihr euch nichts verderben wollt, schaut ihn euch nicht an», schreibt der Filmemacher auf Twitter. Trotzdem kann er es nicht lassen, die Fans zu necken: «Aber er ist richtig gut!» Die Gründe liegen auf der Hand, einige wichtige Story-Richtungen werden in dem Teaser verraten. Der Hinweis des Regisseurs stiess aber auf taube Ohren. Inzwischen wurde der Trailer bereits über acht Millionen mal angeklickt.

Parallel zu der Trailer-Veröffentlichung startete heute weltweit der Vorverkauf für den achten Teil der legendären Weltraum-Reihe, der am 13. Dezember in die hiesigen Kinos kommt. Wer aber jetzt auf die Webseite des Schweizer Kinounternehmens Kitag geht, guckt in die Röhre. Die grösste Deutschschweizer Kino-Betreiberin hat entschieden, den Vorverkauf erst am 30. November um 10 Uhr zu starten. (klm)