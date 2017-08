Royal geht endgültig in Rente: Prinz Philip sagt «Goodbye»

65 Jahre lang war er im Amt – und sorgte für so manchen Lacher: Jetzt nahm Prinz Philip (96) seinen Hut. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (91) hatte gestern seinen letzten offiziellen Termin und wohnte einer Parade der britischen Marine bei. Kein Problem für ihn, schliesslich hat er reichlich Erfahrungen darin: Über 22'000 Termine absolvierte er solo, der Prinz hielt 5496 Reden und verreiste 637-mal.

«He's a jolly good fellow»

Der letzte Termin passte zu Philip, er ist seit 1953 Oberhaupt der Royal Marines. Bei strömendem Regen schauten seine Untertanen zu, als er sich verabschiedete und aus den Lautsprechern das Lied «For he’s a jolly good fellow» ertönte.

Er war bekannt für seine Sprüche

Als lustiger Kerl zeigte sich der Herzog von Edinburgh in der Vergangenheit tatsächlich. Er riss auch an offiziellen Anlässen gerne einen – manchmal unpassenden – Spruch. «Wie schaffen Sie es, die Einheimischen lange genug vom Saufen fernzuhalten, damit sie die Prüfung schaffen?», fragte er einst einen schottischen Fahrlehrer. Zum nigerianischen Präsidenten in traditionellem Gewand meinte er: «Sie sehen aus, als wären Sie fertig fürs Bett!» Zu Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai (20) sagte er: «Kinder gehen zur Schule, weil ihre Eltern sie nicht zu Hause haben wollen.» Und zu britischen Studenten in China: «Wenn ihr hier länger bleibt, bekommt Ihr noch Schlitzaugen.»

Ganz müssen seine Untertanen nicht auf ihn verzichten. Wie es in einer Mitteilung des Palastes heisst, behalte er sich in Zukunft das Recht vor, die Queen zu Anlässen zu begleiten, wenn ihm danach ist. (kyn)