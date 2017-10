Was wäre «Der Bachelor» ohne die schlüpfrig-frivole Segelschifffahrt! Auch in diesem Jahr lädt der Junggeselle zum Törn auf die 3+-Yacht – um die Kandidatinnen «besser kennenzulernen». Diese kennen dabei auch in diesem Jahr kein Halten.

Für einmal fesselt Marija

Allen voran Nesthäkchen Marija! Die 20-Jährige macht keinen Hehl aus ihren speziellen Vorlieben im Bett und sagte schon zu BLICK: «Handschellen, Peitschen, Lack und Leder – wenn man mich fesselt, kann man mit mir machen, was man will.» Doch heute wird die Kosmetikerin in Ausbildung für einmal nicht die Gefesselte sein. Stattdessen dreht sie den Spiess um und bindet Joel Herger (34) mit schwarzen Seilen die Hände zusammen. Und schon beginnt das frohe Grapschen. Joel gibt seinen Ladys nämlich einen Auftrag: «Jede von euch muss sich etwas einfallen lassen, wie ihr mich von euch überzeugen könnt.»

«Ich bin total schockiert»

Und das muss man Marija nicht zweimal sagen. Die Zürcherin lässt sofort die Hüllen fallen. Damit ist sie nach Trans-Frau Daryana (26) die Zweite, die sich in dieser Staffel oben ohne präsentiert. Bei ihren Mitkandidatinnen sorgt die Aktion für offene Münder und fassungslose Mienen.

«Die Idee war gewagt – aber gut!»

Doch Joel gefällts. «Ich war sehr überrascht! Für mich war die Idee zwar gewagt, aber gut», sagt der Rosenkavalier zu BLICK. «Ich habe keine grosse Erfahrung mit Bondage. Aber wer weiss, vielleicht kann mich die richtige Frau ja davon überzeugen.»

Was sagt eigentlich das Mami von Marija zu ihrer freizügigen Tochter? «Sie steht voll und ganz hinter mir und unterstützt mich immer.» Deshalb ist die 20-Jährige vor der Ausstrahlung heute auch nicht nervös.

Auch die anderen Kandidatinnen lassen nichts anbrennen. So darf Bachelor Joel Champagner von Monikas (29) Brüsten trinken, bekommt von Julia (23) einen Lapdance und gibt Carolin (23) einen Vorgeschmack auf den ersten Kuss, als sie ihn mit Gummischlangen füttert.

Ob sie damit Marijas Blutt-Einlage ausstechen können oder ob die Zürcherin den begehrten ersten Kuss gewinnt, sehen Sie heute Abend.