Sara machts jetzt in der Schule: Bachmann als «Bad Teacher»

Am Montag beginnt das neue Schuljahr für die Schüler im Kanton Zürich. Damit der Start nicht ganz so schwer fällt, schmeisst sich Moderatorin Sara Bachmann (38) in einen engen Bleistiftrock und eine tief ausgeschnittene Bluse und versucht zwei jungen Herren den Kopf zu verdrehen. «Mal sehen, ob ich es schaffe», sagt Bachmann schmunzelnd zu Blick am Abend.

Doch was hat es damit genau auf sich? Für ein Youtube-Projekt schlüpft Sara in die Rolle der unmotivierten Lehrerin. «Die Rolle habe ich sehr gerne übernommen. Ich fand den Film ‹Bad Teacher› mit Cameron Diaz richtig geil. Darum habe ich probiert, die Rolle auf meine Art lustig umzusetzen.»

Den zehn bis 15 Minuten langen Comedy-Clip ««The Squad» produziert zurzeit Timo Klingebiel, Samuel Massaro (17) aus Wil SG organisiert das Projekt. Anfang Oktober soll das Video hochgeladen werden. Neben Sara Bachmann und verschiedenen Schweizer Youtubern wird auch Comedian Stefan Büsser (31) im Clip zu sehen sein. (paf)