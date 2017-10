Sarah Jessica Parker und ihr schwuler Freund schiessen gegen Kim Cattrall: Gift und Galle bei «Sex and the City»

Sie will nicht den Schwarzen Peter dafür bekommen, dass der Dreh von «Sex and the City 3» abgeblasen wurde. In einem Interview mit dem Sender ITV weist Kim Cattrall (61) alle Vorwürfe zurück, sie allein habe das Projekt versenkt: «Ich habe niemals um mehr Geld oder garantierte Projekte im Gegenzug für die Rolle gefeilscht», motzt sie. «Dass ich als Diva hingestellt werde, ist ein Unding. Ich habe bereits 2016 Nein zu dem Part gesagt und niemals auch nur angedeutet, dass ich beim Projekt dabei bin.»

Vergiftetes Verhältnis

Sarah Jessica Parker (52) verbreitete, Cattrall habe «unverschämte Forderungen» gestellt. Das lässt diese nicht auf sich sitzen: «Ich weiss nicht, was ihr Problem mit mir war oder ist. Sie hätte wirklich mal netter zu mir sein können.» Das Verhältnis zwischen ihr und den anderen Darstellerinnen sei «giftig», fügt die Angeschuldigte an.

Auch der schwule Freund zickt rum

Doch nun fällt Cattrall einer der männlichen Darsteller in den Rücken. Willie Garson (53), der Carrie Bradshaws schwulen Freund Stanford Blatch spielte, schiesst heftig zurück. «Liebe Fans, weil ich giftig bin, werde ich sechs Monate über einen Vertrag verhandeln, mich über die Konditionen nicht einigen können und dann behaupten, dass ich es sowieso niemals machen wollte», twittert er – und deutet damit an, dass Cattrall eben doch Interesse an einem weiteren Film gehabt habe.