Schaulauf: Pat Cleveland (67)

Sie war in den 1970er-Jahren eines der ersten Supermodels, eine der Musen Karl Lagerfelds, der damals noch bei Chloé arbeitete, und sie bewegte sich im Dunstkreis Andy Warhols, der sie auch fotografierte. Vom Typ her elegant und exaltiert, wurde sie in ihrer Karriere wohl kein einziges Mal im Schlabberlook erwischt. Kleidung ist für sie ein Mittel der Stilisierung. Dabei helfen ihr Designer wie Stephen Burrows, Zac Posen, Marc Jacobs oder Tom Ford. Ihre Lieblings-Schuhdesigner sind – natürlich – Louboutin und Blahnik. Die Kunst bei ihr besteht darin, die grosse Aufmachung nicht gewollt wirken zu lassen. Das ist heutzutage selten.