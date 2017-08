Schlatter testet Bieridee: Hürlimann macht jetzt Biershampoo

Bizarre Szenen ereigneten sich diese Woche in einem Zürcher Coiffeursalon. «Aua, du verbrühst mir ja den Kopf», rief Thomas Amstutz (50), CEO von Feldschlösschen. Gemeint war Komiker Beat Schlatter (56), der den Shampooschaum abspülte und sich mit der Wassertemperatur vertat. Als eines der Siegerprojekte des Hürlimann-Rappen-Fonds ist gemeinsam mit einem Naturkosmetik-Hersteller eine limitierte Anzahl Biershampoos hergestellt worden.

Für Hürlimann-VR-Präsident Schlatter Ehrensache, das Produkt an Amstutz und Ex-Bachelor Vujo Gavric (31) zu testen. «Zum Glück bin ich Komiker geworden und nicht Coiffeur», scherzte er. Der Rappen-Fonds unterstützt schräge Männer-Projekte aus dem Bereich Gesellschaft und Sport. So zum Beispiel das Entfernen von Tattoos mit dem Namen verflossener Liebschaften. Oder das temporäre Engagement eines Profi-Goalies für jene Erste-Liga-Mannschaft, die am meisten Gegentore bekommt.