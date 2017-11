Schlechter Aprilscherz im November: Zoe Scarlett geht nicht ins Dschungelcamp

«Nun ist es offiziell und ich kann es kaum erwarten: Zoe Scarlett geht 2018 in den Dschungel!», schrieb sie am Mittwochmorgen auf ihren Social-Media-Kanälen und posierte dazu in der Urwald-Kulisse.

Vom SRF-People-Magazin «Glanz & Gloria» über «20 Minuten» bis «Bluewin» berichteten viele Medien über die vermeintlich frohe Botschaft - so auch BLICK. Schliesslich wäre Scarlett nach Vincent Raven und Patrick Nuo erst die dritte Person aus der Schweiz, die es ins bekannte RTL-Format schafft.

Alles nicht wahr! Am Abend löste Scarlett den schlechten 1.-April-Scherz im November auf.

Auf Facebook schreibt sie: «Liebe Freunde, Fans & liebe Presse - ich bin überwältigt vom Feedback der mein SocialMedia-Post ausgelöst hat. Mit sowas hätte ich nicht gerechnet! Ich habe NIE geschrieben, dass ich in das RTL-Dschungelcamp nach Australien reisen werde. Tatsache ist, ich gehe in den Dschungel, aber mit einer ganz anderen Mission!»

Wir entschuldigen uns für die Falschmeldung und werden bei Zoe Scarlett künftig vorsichtiger sein.

Auch RTL ist übrigens von Scarletts PR-Stunt erstaunt. «Wir werden hier Gnade vor Recht ergehen lassen», sagt ein Sprecher. «Als Konsequenz wird sie niemals für den Dschungel angefragt.»

Thomas Benkö, stv. Chefredaktor