Schockrocker im Spital: Bühnendeko kracht auf Marilyn Manson

Ausgerechnet im Song «Sweet Dreams» sah Marilyn Manson (48) an seinem Konzert in New York plötzlich Sternchen. Während der Performance versuchte der Schock-Rocker auf eine Stahlkonstruktion zu klettern. Doch die Bühnendekoration in Form von zwei übergrossen Pistolen krachte auf Manson herunter.

Manson wurde ins Spital gebracht

Sofort eilten ein paar Fans dem Sänger zu Hilfe und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage. Sanitäter trugen den «Beautiful People»-Star auf einer Barre aus dem Saal und brachten ihn in ein Spital in Manhattan.

Am 23. November soll Marilyn Manson in Zürich auftreten. Bisher gibt es keine Meldung, dass das Konzert nicht stattfinden würde. (lcb)